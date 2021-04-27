Политолог: решения КС – свидетельство утраты Молдовой суверенитета

Республика вошла в период, когда "сила права сменилась правом силы", потеряв при этом свою международную субъектность, считает эксперт.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Конституционный суд Молдовы вынес во вторник, 27 апреля, два ожидаемых вердикта – о неконституционности лишения парламентом полномочий Домники Маноле и перевода СИБа под контроль законодательного органа страны.

Оба решения горячо приветствовались представителями молдавских правых партий и сторонниками президента Майи Санду. Но следует ли считать, что в этом противостоянии с Конституционным судом нынешнее парламентское большинство и в первую очередь Партия социалистов потеряли электоральные "очки" в свете грядущих (досрочных или плановых) парламентских выборов?

"Я не думаю, что в этой ситуации социалисты потеряли что-то у своего традиционного избирателя, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов. – Да, у ПСРМ есть и другой электорат, который голосует за нее периодически и по другим критериям; у него, возможно, какие-то очки социалисты потеряли.

Другое дело, что в ситуации, когда, с моей точки зрения, президент, Конституционный суд, а за ними и парламент выходят за рамки буквы и духа Основного закона, – начинается торжество не силы права, а права силы".

На ближайшие недели, по мнению Крылова, важная роль отходит к исполнительной власти страны. Если правительство сможет скоординированно работать с существующим парламентским большинством, этот тандем сможет продолжать выполнять возложенные на него функции.

Однако, по его мнению, это едва ли будет просто.

"В свете последних решений КС мы в очередной раз наблюдаем весомые подтверждения тому, что Молдова давно утратила свою субъектность. Или, проще говоря, свой государственный суверенитет. Республика, к сожалению, ныне не субъект, а объект международного права. Возможно, еще не в полной, но весьма в значительной мере", – утверждает Крылов.

Политолог Борис Шаповалов также полагает, что результат противостояния парламентского большинства с одной стороны и президента Санду с Конституционным судом – с другой, можно рассматривать под разными углами зрения, в зависимости от которых и "перспектива" видна разная.

"Не считаю, что имиджу Партии социалистов нанесен какой-то ущерб. Наоборот, немалая часть молдавского общества воочию убедилась в ангажированности Конституционного суда.

А еще в том, что Молдова, увы, – управляемое извне государство. Этакая современная колония. И таковой республика стала в тот момент, когда подписала договор об ассоциации с ЕС. Мы тогда много чего напризнавали и обязались выполнять. Вот и выполняем...", – убежден Шаповалов.

При этом политолог не сомневается в том, что ПСРМ по-прежнему боеспособна, оставаясь крупной партией с представительством во всех районах Молдовы. Однако, по его мнению, есть "но".

"В ходе минувшей президентской кампании мы видели "модель" голосования молдавской диаспоры за рубежом – когда, если верить результату, бюллетени опускались в урны каждые семь секунд. Разумеется, это невозможно технически. А вот то, что подобный "результат" нам "нарисуют" на предстоящих парламентских выборах – весьма и весьма возможно", – заявил эксперт.

Во вторник, в свете решений Конституционного суда, с заявлением выступил глава ПСРМ Игорь Додон, призвав, среди прочего, к объединению "все здоровые силы молдавского общества".

"Этот призыв Додона хорош, но он очень сильно запоздал, – считает бывший вице-премьер, университетский профессор Виктор Степанюк. – Думаю, объединяться надо не только против неконституционных решений КС, но в целом ради развития и модернизации страны. И еще нужно посмотреть, какие силы будут готовы пойти на союз с ПСРМ.

Впрочем, страна будет жить и после досрочных парламентских выборов. А значит, все равно придется вести переговоры, работать над укреплением левоцентристских сил Молдовы".

Степанюк, к слову, вспоминает, как в свое время Владимир Воронин отказывался говорить на равных с "малыми партиями". И настоятельно рекомендует Игорю Додону не повторять ошибки лидера молдавских коммунистов.

Ну а доктор политологии Виктор Жук сложившуюся ныне ситуацию видит исключительно в пессимистичных тонах.

"Считаю, основные политические силы Молдовы не только не смогли решить институциональный и политический кризис, но втянули в эту ситуацию еще и Конституционный суд. А это очень плохо для такой слабой демократии, каковой является молдавское государство. В данный момент, по моему мнению, никакой диалог между главными политическими акторами страны невозможен. Следует готовиться к досрочным парламентским выборам", – заявил Жук.

При этом, считает он, авторитет государства в молдавском обществе как никогда низок и этому напрямую поспособствовали отечественные политические элиты.

Напомним, 27 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону решение парламента от 23 апреля, которым было отменено назначение Домники Маноле на пост судьи КС и утверждено назначение на этот пост экс-прокурора Бориса Лупашку. Кроме того, в тот же день КС признал несоответствующим Основному закону страны принятый парламентом закон о переходе Службы информации и безопасности под контроль законодательного органа.

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