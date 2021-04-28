"Феноменальная победа" или "фальсификации в диаспоре"

Чем реальнее становится перспектива досрочных парламентских выборов в Молдове, тем сильнее поляризуются не только предпочтения избирателей, но и прогнозы экспертов.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Молдавский Конституционный суд рассмотрел 28 апреля вопрос правомерности режима Чрезвычайного положения, введенного с 30 марта парламентом республики и признал это решение законодательного органа неконституционным.

Вслед за этим президент Майя Санду немедленно подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

"Все опросы, открытые и закрытые, последнего времени показывают феноменальные позиции парии "PAS" и Майи Санду в свете досрочных парламентских выборов, – утверждает политолог Сергей Манастырлы. – Если сделать при этом еще и поправку на 200-250 тысяч голосов, которые даст диаспора, то фактически в следующем парламенте Майя Санду получит лояльное себе большинство, сравнимое, думаю, с тем, которое в 2001 году получили Владимир Воронин и Партия коммунистов".

По мнению Манастырлы, шаги – "отчаянные, истеричные" – которые в последние недели предпринимает парламентское большинство для того, как считает политолог, чтобы отдалить дату проведения досрочных выборов, только отнимают (в первую очередь у ПСРМ) электоральные шансы.

"Социалистам следовало бы, наоборот, всеми силами приближать досрочные выборы", – считает Манастырлы.

Политолог указывает на несомненные, с его точки зрения, ошибки, допущенные ПСРМ, – например, союз с партией "ШОР", основатель и руководитель которой "является одним из главных обвиняемых по делу об украденном из молдавской банковской системы миллиарда".

Впрочем, говорит, Манастырлы, очевидные ошибки совершает и президент Санду, но общественное мнение республики уделяет им гораздо меньше внимания, нежели промахам Партии социалистов.

"Заметьте, сегодня уже никто не обсуждает, например, похищение Чауса или странное решение о запрете экспорта зерна, не имеющего, как оказалось, никакого отношения к государственному резерву.

Зато все охотно критикуют и в самом деле, мягко говоря, спорные решения парламента, многие из которых приняты с прямым нарушением законодательства. Ошибки Санду остаются незамеченными потому, что социалисты сами прекрасно создают некий информационный шум, которым, так сказать, вызывают огонь на себя", – утверждает Манастырлы.

В сложившейся ситуации, по его мнению, парламентскому большинству следует немедленно поменять подход прежде всего к принятию решений.

Возможно, парламентскому большинству нужно создавать некие экспертные команды, которые занимались бы проработкой дальнейших действий. Пока мы не наблюдаем в парламенте системного подхода к подготовке инициатив и прогнозированию их возможных последствий", – отмечает эксперт.

Между тем, его коллега, политический аналитик Валентин Крылов в оценке перспектив молдавских правых партий на грядущих парламентских выборах придерживается иной точки зрения.

"Ни одно из социологических исследований, результаты которых были обнародованы в последнее время, не дает прогноза о том, что правые партии (а, по сути, одна "PAS") смогут получить хоть что-то похожее на 51 мандат. По итогам досрочных выборов Молдову ждет лишь усугубление политического кризиса и невозможность сформировать полноценное правительство", – прогнозирует Крылов.

Однако, оговаривается политолог, есть еще диаспора и неограниченные возможности "нарисовать" какой угодно результат".

"Как только Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, управление выборами перешло от молдавского ЦИКа к коллективному Западу.

Мне кажется, пора начинать говорить открытым текстом: то безобразие, которое в последние несколько лет творилось в Молдове с фальсификациями на выборах, было просто тренировкой перед тем, как привести, наконец, к власти в республике тех, кого коллективный Запад готовил все эти годы и кого хотел бы видеть у руля нашей страны.

Скорее всего в этой ситуации судьба досрочных парламентских выборов будет решаться исключительно на голосовании диаспоры" – заявил Крылов.

Отметим, что в поддержку своей точки зрения аналитик призывает не политологию, а куда более точную науку.

"Наличие или отсутствие фальсификаций на выборах четко фиксируется отнюдь не наблюдателями или заявлениями миссии ОБСЕ о том, что "выборы прошли законно, несмотря на мелкие нарушения". Фальсификации выявляются с помощью специально разработанных научных методик и приемов, в основе которых – математика. Точная, а главное, беспристрастная наука, которой совершенно безразлично, кто перед ней – PAS, ПСРМ или "Наша Партия".

Так называемые "нерегулярности", напрямую свидетельствующие о наличии фальсификаций, фиксируются математическими алгоритмами на молдавских выборах уже не первый год. Исследования на эту тему опубликованы в том числе и в Молдове. Меня удивляет только тот факт, что никто в стране, в том числе социалисты, до сих пор не попытался в эту ситуацию вмешаться", – говорит аналитик.

Нынешние благоприятные прогнозы о шансах молдавских правых Крылов склонен квалифицировать как "слух", причем "крайне опасный для общества, для будущего Молдовы".

"Эти вбросы нужны для того, чтобы подготовить общественное мнение республики к "феноменальному" результату, который партия Майи Санду должна показать на выборах.

Когда в 2009 году коммунистов отодвинули от власти, первое, что сделали так называемые демократы – разрешили открытие бесконечного количества избирательных участков за границей. И на мой взгляд, нынешнему парламентскому большинству давно нужно было этот закон вернуть к его прежним параметрам. Чтобы голосование проходило исключительно в молдавских посольствах и консульствах.

Кроме того, каждый избиратель, изъявивший желание голосовать за границей, должен обязательно регистрироваться в официальных молдавских учреждениях с передачей этих данных в ЦИК. "Избиратели диаспоры" должны представлять собой отдельный список", – считает политический аналитик.

Иначе, полагает Крылов, массовых фальсификаций на зарубежных участках не избежать.

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