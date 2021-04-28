Игорь Додон: на выборы так на выборы

Лидер ПСРМ утверждает, что его команда готова "дать политический бой" и доказать, что электорат социалистов "надежен и крепок духом".

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Сразу после того, как президент Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначила дату досрочных выборов, с заявлением выступил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

"Эти парламентские выборы были неизбежны по многим причинам. Однако с ними следовало повременить из-за всплеска пандемии. В конце лета или осенью пандемия пошла бы уже на спад. Но если Майе Санду и ее западным кураторам наплевать на риски, которым подвергаются граждане Молдовы, если ангажированному Конституционному суду наплевать на Конституцию и все они настаивают на скорейшей избирательной кампании, то пусть они берут на себя всю ответственность за происходящее", – заявляет Додон.

При этом лидер молдавских социалистов считает необходимым объяснить людям, "в какой ситуации оказалась сегодня страна и к чему такая спешка".

Президент Санду, по мнению председателя ПСРМ, руководствуясь "мелкими политическими амбициями и желанием любой ценой увеличить свою фракцию в следующем парламенте, инициировала "очень опасный эксперимент".

"Начиная с сегодняшнего дня, впервые за несколько десятков лет современной истории Молдова на неопределенное время осталась без действующего парламента и правительства", – отмечает Додон.

Он напоминает, что также был аннулирован режим чрезвычайной ситуации, введенный парламентом в конце марта этого года.

"В результате правительство лишилось полномочий оперативно принимать нужные решения в борьбе с пандемией, экономическим и социальным кризисами. Отменяя режим чрезвычайной ситуации через спорное решение карманного Конституционного суда, президент и ее партия аннулировали принятые ранее правительством многочисленные инициативы по поддержке населения и экономических агентов.

Майя Санду и ее политические сателлиты по указке западных кураторов бросают страну в период предвыборной лихорадки в разгар пандемии, когда число вакцинированных граждан составляет около 3%", – утверждает лидер социалистов.

Додон отмечает, что денег на выборы в бюджете не предусмотрено, их нужно будет взять из других источников и финансовых резервов – "в том числе из тех, что выделены для закупки вакцин".

"Санду пообещала своим западным кураторам провести через новый состав парламента ратификацию документов, подрывающих традиционные ценности нашего народа, разрушающих семью", – убежден Игорь Додон.

Он обратился ко всем партиям левого толка с призывом встать на "защиту нашего православного молдавского народа на этих выборах", отметив, что сейчас не время для распрей.

"Мы должны объяснить людям, что все их спокойствие, их ценности, их безопасность – все это можно очень быстро потерять, если прозападные силы вновь придут скопом к власти, как это уже было после 2009 года", – заявил Додон.

Кроме того, глава Партии социалистов обратился с призывом ко всему молдавскому народу "быть готовым дать политический отпор узурпаторам", которые, по его мнению, стремятся ликвидировать молдавское государство, установив над его территорией внешнее управление.

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