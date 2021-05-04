Можно ли в Молдове из "бульдогов" и "носорогов" сшить предвыборный блок

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Партия социалистов стала первой политической силой, которая в преддверии грядущих выборов призвала левые силы "отложить в сторону старые обиды и объединиться в единый фронт для защиты и спасения Молдовы".

Многие наблюдатели сходятся на том, что и на правом политическом фланге республики следует ожидать попытки заключения неких тактических союзов.

"Исходя из важности предстоящих досрочных парламентских выборов, крупные молдавские политформирования могут быть заинтересованы в создании блоков с более мелкими партиями, для того чтобы максимально исключить потерю голосов, – говорит в интервью Sputnik Молдова доктор политологии Виктор Жук. – Закономерно, что о необходимости некоего левого блока заявляют социалисты, для которых, я считаю, на этих выборах каждый голос будет на вес золота.

В то же время PAS, судя по всему, ни на какие предвыборные объединения не пойдет, веря в свою способность получить на этих выборах абсолютное большинство в парламенте, – 50+1 мандат".

Как обычно, отмечает Жук, тему объединения усилий активно обсуждают молдавские унионисты, но пока чисто декларативно. Политолог сомневается в их способности договориться между собой, поскольку между лидерами партий и движений подобного рода в республике традиционно сильны противоречия – "кто из них ближе к идее унионизма".

"Что касается левого политического фланга Молдовы, на мой взгляд, многое будет зависеть от того, насколько члены малых левых и левоцентристских формирований доверяют сегодня лидеру Партии социалистов Игорю Додону. Такие партии действительно могли бы помочь ПСРМ, особенно на тех территориях страны, где у социалистов нет широкого присутствия.

Ну а говоря о правых партиях, стоит предположить, что в смысле разного рода предвыборных объединений там скорее будут действовать не объективные, а субъективные мотивы, которые в итоге не позволят им создать предвыборные блоки", – утверждает Жук.

По его мнению, найти союзников в ходе нынешней кампании попытаются политические партии, поставившие себе цели на среднесрочную перспективу; организации, преследующие цели кратковременные, предпочтут избираться в одиночестве.

Политический аналитик Игорь Волницкий говорит о возможности создания в ходе нынешней кампании, так сказать, неочевидных предвыборных союзов.

"В некоторых узких политических кругах пока неофициально обсуждается возможность составить блок, в который войдут Либерально-демократическая партия, партия "Платформа DA" и, возможно, некоторые унионистские движения", – утверждает Волницкий.

Как считает эксперт, в условиях, когда большинство социологических исследований в Молдове твердо пророчат прохождение в следующий парламент лишь четырех политических формирований – ПСРМ, PAS, "Нашей Партии" и партии "Шор", остальным придется так или иначе рассматривать возможность "слияний и поглощений", дабы преодолеть заветный избирательный барьер.

Впрочем, остаются еще и формирования, которым только предстоит в ходе грядущих выборов определить свой реальный "электоральный вес". Речь о "Гражданском конгрессе" и, вероятно, до некоторой степени о Демпартии в ее нынешнем состоянии. В свете подобной цели какие-либо объединения нежелательны, считает аналитик.

Для остальных, по мнению Волницкого, "поле для действий открыто".

Между тем есть эксперты, которые считают идею предвыборных союзов – по крайней мере для крупных представителей левого политического фланга Молдовы – попросту вредной.

"Предвыборный блок не та перспектива, которая может быть полезной для Партии социалистов, – утверждает Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы. – Несмотря на все свои последние потери, ПСРМ все еще способна самостоятельно получить значительную часть голосов молдавских избирателей. В блоке же социалистам придется "тянуть" еще и, условно говоря, мертвые политические формирования, ведомые мертвыми, опять-таки говоря условно, политическими лидерами. От такого союза ПСРМ как партия только потеряет".

По мнению Манастырлы, на левом политическом фланге Молдовы – сплошь партии с "харизматичными, амбициозными лидерами", которые при этом "друг друга терпеть не могут".

Кроме того, говорит политолог, левые молдавские партии весьма заметно отличаются друг от друга своими доктринами.

"Очень трудно представить себе, как из этих "бульдогов" и "носорогов" будет сшиваться предвыборный блок", – утверждает Манастырлы.

Политический аналитик Валентин Крылов убежден, что объединение левых, промолдавских политических сил стало бы совершенно естественной предвыборной парадигмой. Другое дело, полагает эксперт, что в нынешнем молдавском статус-кво такой союз будет, скорее всего, бесполезным.

"PAS однозначно дала понять, что никаких союзников у нее на выборах не будет. Из этого я делаю вывод, что расчет строится на голосовании в диаспоре, где для PAS будет "нарисовано" столько, сколько нужно голосов. В остальном кто бы с кем бы ни объединялся - выиграть не смогут. Поскольку все тузы в другом рукаве, и когда эти козыри будут брошены на стол – знают только режиссеры-постановщики этого действа", – заявил Крылов.

Он, впрочем, не отрицает необходимости объединяться для молдавских левых государственников. Союз, с его точки зрения, позволит получить максимальное в данной политической ситуации количество мандатов в следующем парламенте. Вот только ситуация, считает аналитик, сегодня "не имеет ничего общего со стандартами демократических выборов".

"Ситуация совершенно неблагоприятна для будущего Молдовы. К власти в стране рвется деструктивная сила, враждебная подавляющему большинству населения республики. При этом поддерживаемая коллективным Западом, который, несомненно, закроет глаза на любые фальсификации на голосовании в диаспоре. Несмотря на то что молдавский ЦИК уже потребовал регистрации всех избирателей, которые намерены голосовать за границей, мы, видимо, в очередной раз станем свидетелями, что на 60 тысяч зарегистрированных в итоге придется в десять раз больше проголосовавших", – прогнозирует Крылов.

Ответственность за сложившуюся, по его мнению, ситуацию политолог возложил на нынешний состав парламента, даже не попытавшийся обеспечить безопасность голосования за пределами Молдовы, в результате чего образовались "широко открытые ворота для фальсификаций в рамках закона".

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