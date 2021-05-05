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Посольство России в Молдове

Посольство России: надеемся, что возрождения нацизма в Молдове не произойдет

© Sputnik / Родион Прока
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210505/34634715/posolstvo-russia-nadeemsya-chto-vozrozhdeniya-natsizma-v-moldove-ne-proizoydet.html

Дипломатическое представительство Российской Федерации выступило с жестким заявлением на провокацию, устроенную главой унионистской Партии национального единства Октавианом Цыку на столичном воинском мемориале "Вечность".

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Посольство России в Молдове выступило пятого мая с заявлением, в котором с сожалением констатирует, что в канун праздника Дня Победы, ознаменовавшего триумф прогрессивных сил человечества над нацизмом, "наследники поражения, составляющие меньшинство в Республике Молдова, глумятся над священной памятью победителей".

Мемориал Вечность
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как глава Минобороны Гайчук униониста Цыку осадил

"Реваншистские шовинистические заявления отдельных представителей местного политического класса вызывают резкое отторжение и неприязнь у здравых сил молдавского общества. Такую адекватную оценку всецело разделяем и поддерживаем. Напомним: фашистские агрессоры убили и замучили тысячи невинных молдаван, русских, украинцев, ромов, болгар, гагаузов, евреев и поляков. Поэтому восхваление ценностей гитлеровских палачей противоестественно и уродливо, а в ряде стран и уголовно наказуемо", – сказано в заявлении посольства Российской Федерации в Молдове.

Представители дипломатического корпуса России тем не менее высказали надежду, что возрождения нацизма на молдавской земле не произойдет.

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