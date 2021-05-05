Петрович о Цыку: носитель генетической памяти о поражении

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Алексей Петрович, возглавляющий Национальный комитет "Победа" заявил, что целенаправленное оскорбление памяти миллионов людей ни в коем случае не должно оставаться безнаказанным.

"Если оставлять без внимания подобные выходки, то может сложиться впечатление, будто все с ними согласны, – сказал Петрович в интервью Sputnik Молдова. – А между тем, эту, абсолютно оскорбительную, позицию Цыку поддерживает ничтожно малое количество граждан нашей страны.

Кроме того, за свои слова нужно отвечать. Это не шутки, это оскорбление памяти миллионов людей. Миллионов мирных людей, погибших от рук нацистских палачей и миллионов солдат и офицеров, павших на фронтах Второй мировой войны. Молчать в ответ на такие откровенные плевки, я считаю, просто нельзя".

При этом Петрович полагает, что такие "злобные провокации" Октавиана Цыку и его единомышленников во многом "запрограммированы".

"Я думаю, это вопрос генетической памяти. У нас, потомков победителей, эта память – о Победе. Но есть и другие граждане – носители генетической памяти о поражении. Я и мои товарищи, делаем все для того, чтобы увековечить нашу память, передать ее будущим поколениям. Те же наши соотечественники, кто думает по-другому, традиционно возбуждаются в канун Дня Победы, чтобы любым способом омрачить этот праздник. Именно генетическая память о поражении толкает таких граждан, как наш "депутат-спортсмен-интеллектуал" на подобного рода провокации", – заявил Петрович.

Глава Национального комитета "Победа" также считает, что на оскорбительный "стрим" Цыку следовало бы отреагировать и официальным структурам молдавского государства.

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