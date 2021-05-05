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Шприц с дозой вакцины от коронавируса

Санду: Румыния передаст Молдове 100 тысяч доз вакцины

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (28)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210505/34638878/Sandu-Rumyniya-peredast-Moldove-100-tysyach-doz-vaktsiny.html

Глава государства назвала вакцинацию, наряду с соблюдением защитных мер, способом "вернуться к нормальной жизни".

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Майя Санду сообщила пятого мая о том, что Румыния передаст Молдове партию вакцины от коронавируса.

"Румыния предоставит нашей стране еще одно щедрое пожертвование - 100 тысяч доз вакцины. Мы благодарны Румынии за ее безграничную солидарность с Молдовой", - сообщила Санду на своей странице в социальной сети.

Сверх того, по словам президента, Румыния намерена ежемесячно продавать Молдове еще 200 тысяч доз вакцины по цене, одобренной Европейским союзом. Сделка должна состояться в мае. Пока не уточняется, о вакцине какого производителя идет речь.

"Я призываю Министерство здравоохранения перейти к всеобщей вакцинации и предоставить всем желающим возможность привиться от коронавируса", - заявила Санду.

Глава государства назвала вакцинацию, наряду с соблюдением защитных мер, способом "вернуться к нормальной жизни". 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

КПП
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали – в последний раз до 18 апреля. На заседании 31 марта парламентом было принято решение о введении в стране чрезвычайного положения на срок с 1 апреля до 30 мая.

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Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (28)

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