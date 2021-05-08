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Румыния контрольно пропускной пункт

Вакцинация в Румынии: каковы правила при пересечении границы

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210508/34671180/vaktsinatsiya-v-romania-pravila-pri-peresechenii-granitsy.html

Многие жители Молдовы, обладающие румынским паспортом, планируют вакцинироваться от коронавируса в соседней стране

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. О каких правилах следует помнить при пересечении границы, пояснила пресс-атташе Главной инспекции пограничной полиции Ана Маркитан. В эфире радио Sputnik Молдова глава пресс-службы пограничной полиции заявила, что для граждан Молдовы, выезжающих с территории страны, никакие ограничения сегодня не действуют. Нужен лишь паспорт и отсутствие симптомов коронавируса. 

При въезде на территорию Румынии с румынским паспортом проходить тест на COVID-19 нет необходимости. Карантин также не установлен.

"По возвращении в Молдову нужно будет предоставить сертификат о вакцинации, который выдает непосредственно врач, поставивший прививку от COVID. Как и в случае со въездом на территорию Румынии, вернувшись в Молдову, вам не нужно сдавать тест или соблюдать карантин", – заявила Маркитан.
Ana Marchitan
© Photo : Ana Marchitan, poză din arhiva personal
Ана Маркитан

Напомним, жители Молдовы, у которых есть гражданство соседней страны, могут выехать в Румынию с целью вакцинации от COVID-19. Для этого необходимо зарегистрироваться на Национальной платформе вакцинации и иметь при себе румынское удостоверение личности.

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