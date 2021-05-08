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Ворота кладбища Святого Лазаря (Дойна). Архивное фото

Кладбища столицы откроются на Радоницу

© Sputnik / Ciobanu Victor
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210508/34673033/kladbischa-stolitsy-otkroyutsya-na-radonitsu.html

Кишиневский градоначальник Ион Чебан подтвердил, что, начиная с воскресенья, 9 мая, горожане смогут отдать дань своим усопшим близким, придя на столичные кладбища.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. На заседании муниципальной Комиссии общественного здоровья восьмого мая в числе прочего было принято несколько решений относительно празднования Радоницы в молдавской столице.

Так, решением Комиссии кишиневцам разрешено посещать городские кладбища до 17.00 со строгим соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар Кишинева Ион Чебан, добавив, что полный текст постановления будет опубликован на сайте мэрии.

Согласно решению комиссии, с воскресенья будет открыт доступ на все кладбища Кишинева. При этом посетители будут обязаны носить защитные маски, не собираться в группы, соблюдать положенную социальную дистанцию.

Кишинев в режиме ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Кроме того, столичный градоначальник уточнил, что в нынешнем году не будет специально выделенного транспорта для тех, кто намерен посетить кладбище. Горожанам придется добираться туда личным или общественным транспортом, который будет циркулировать в обычном режиме.

Чебан также отметил, что члены комиссии общественного здоровья обратились в Министерство внутренних дел и Генеральную инспекцию карабинеров с просьбой о помощи в контроле за тем, как граждане исполняют требования антиковидной безопасности.

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