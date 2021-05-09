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Вакцинация. Архивное фото

Кишиневцы смогут вакцинироваться по желанию

© Sputnik / Sorokopud Julia
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210509/34675744/kishinevtsy-smogut-vaktsinirovatsya-po-zhelaniyu.html

Муниципальная Комиссии по общественному здоровью приняла решение прививать горожан от COVID-19 бесплатно.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. О соответствующем решении Комиссии сообщил кишиневский примар Ион Чебан – медицинские учреждения столицы должны обеспечить процесс иммунизации населения "по требованию".

"На данном этапе мы располагаем достаточным количеством вакцины и приглашаем всех желающий сделать прививку, тем более, что уже существует возможность выбора между вакцинами разных производителей. Помещения для иммунизации и местные центры вакцинации должны быть обеспечены необходимой медицинской инфраструктурой и медицинским персоналом", – заявил Чебан.

При этом градоначальник уточнил, что в Муниципальном центре вакцинации будет проводиться иммунизация профессиональных групп, организованных по предварительной записи.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
В Минздраве объявили о запуске третьего этапа вакцинации для всех желающих

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе действует "красный код".

В ожидании открытия прививочного центра
© Sputnik / Dmitri Terehov
Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали и подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе планируется вакцинировать всех остальных.

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