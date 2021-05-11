В Гагаузии создается промолдавский "Народный союз"

Члены объединения убеждены, что суверенитет и государственность Молдовы сегодня находятся под угрозой.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. В Комрате 11 мая было объявлено о создании новой общественной платформы – "Народного союза".

Участниками объединения стали депутаты Народного собрания Гагаузии, общественные деятели, представители духовенства. "Народный союз" позиционируется как отчетливо промолдавская сила. Его создатели утверждают, что население автономии "с большим беспокойством" наблюдает за происходящим в Молдове.

"Прорумынские политики стремятся захватить полную власть в стране. Новый президент Молдовы уже в открытую говорит о важности объединения сил с Румынией и о партнерстве с НАТО, выступает за вывод миротворческих сил России, публично высказывается в поддержку нетрадиционных ценностей и участвует в маршах солидарности ЛГБТ", – говорится в тексте заявления, приуроченного к созданию "Народного союза".

Члены общественной платформы убеждены, что суверенитет и государственность Молдовы сегодня находятся под угрозой.

"Прикрываясь словами и лозунгами о важности "европейской интеграции" и "европейских ценностей", нас планомерно ведут в состав Румынии, где все мы окажемся "второсортными" людьми и, как высказался один румынский дипломат, "обладателями примитивного молдовенизма".

Мы, представители многонационального молдавского народа, обеспокоены и решительно осуждаем все подобные действия и заявления, явно носящие антинародный и антигосударственный характер!" – утверждается в заявлении "Народного союза".

Настроенные промолдавски члены платформы считают, что формирование "прорумынского большинства" на предстоящих досрочных парламентских выборах приведет к формированию правительства, которое "будет выполнять все указания Румынии". По их мнению, главные государственные институты Молдовы – парламент, президент, правительство – в итоге окажутся "под полным внешним управлением".

"Начнется новый этап тотальной румынизации, и по примеру Украины реализуется план по зачистке всего, что связано с национальной самобытностью и "русским миром". Это может привести к непредсказуемым последствиям, гражданскому конфликту и тотальному хаосу!" – говорится в документе.

Таким образом, считают члены "Народного союза", пришло время объединяться патриотическим, промолдавским силам. Для этого будут предприняты определенные шаги.

Во-первых, в ближайшие дни будет проведено учредительное собрание Общественной платформы "Народный союз".

Во-вторых, будут инициированы переговоры совета "Народного союза" с авторитетными промолдавскими политическими партиями о формировании Единого патриотического блока.

"Мы объединим силы, выступим единым фронтом, выразим свою народную волю и сделаем все, что от нас зависит, чтобы патриотические силы получили в новом парламенте конституционное большинство", – сказано в заявлении.

Патриоты уверены, что смогут сформировать суверенное молдавское правительство и начать "процесс возрождения страны с учетом ее многовековых традиций".

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