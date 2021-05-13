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Додон и Воронин подписывают соглашение о создании предвыборного блока коммунистов-социалистов

Эксперт: блок ПСРМ-ПКРМ может воспользоваться "минутной слабостью" PAS

© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В то время как в молдавском сегменте социальных сетей нередко звучит критика предвыборного блока левых, многие представители экспертного сообщества республики прогнозируют, что это объединение станет весьма эффективным.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Свежеоформившийся союз молдавских социалистов и коммунистов служит свидетельством политической зрелости обеих партий, считает политический аналитик Игорь Волницкий.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Политический расклад перед выборами: что ждет социалистов и коммунистов

"Социалисты и коммунисты прекрасно отдают себе отчет в том, что в свете результатов президентских выборов минувшего года велика вероятность, что проевропейские силы смогут вырвать победу и по итогу предстоящей парламентской кампании, - заявил Волницкий в интервью Sputnik Молдова. - Логично, что в этой ситуации, с точки зрения левых сил Молдовы, необходимо было что-то предпринять. К слову, такое крупное объединение на левом фланге - шаг беспрецедентный в постсоветской истории республики".

Тем более, отмечает Волницкий, что социалисты с коммунистами сегодня отлично видят все, что происходит на правом политическом фланге страны. А там - партия "Действие и солидарность" (PAS), которая уже сейчас фактически ощущает себя победителем грядущих досрочных парламентских выборов, при этом категорически отказываясь даже обсуждать идею своего участия в каких бы то ни было блоках с другими проевропейскими партиями.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
Игорь Волницкий

"Объединившиеся левые могут сыграть на этой, так сказать, минутной слабости партии "Действие и солидарность". Ясно, что PAS будет представлена в будущем парламенте, как минимум удвоив при этом свое присутствие в сравнении с нынешним законодательным органом", - отмечает эксперт.

"Однако это отнюдь не означает, что "Действие и солидарность" автоматически станет партией власти. Объединившиеся коммунисты и социалисты, приняв это, несомненно, политически зрелое решение, вполне способны расстроить планы PAS", - утверждает Волницкий.

При этом аналитик призывает не сбрасывать со счетов и некоторые другие политические силы - блок Усатого, ведущих переговоры об объединении платформу DA и ЛДПМ и даже Демократическую партию - каждая из которых способна "преподнести сюрпризы".

Впрочем, основная "дуэль", по мнению Волницкого, уже вырисовалась и состоится между PAS и блоком социалистов-коммунистов.

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