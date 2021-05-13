Молдавская полиция провела специальную операцию "Розыск"

Сотрудники искали преступников, уклоняющихся от уголовного расследования и суда, дезертиров, беглых осужденных, пропавших без вести граждан.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Генеральная инспекция полиции Республики Молдова в 12-дневный срок провела специальную операцию "Розыск" на всей территории страны.

В ходе операции следователи совместно с полицейскими провели во всех районах республики целый ряд мероприятий по поиску преступников, уклоняющихся от уголовного расследования и суда, дезертиров, беглых осужденных, пропавших без вести граждан, неопознанных тел.

"В результате розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов на территории республики задержаны 239 человек, 104 из которых - за совершение тяжких преступлений (убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование, кража, грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков)", - сообщает официальный интернет-ресурс полицейского ведомства Молдовы.

Также сообщается, что установлено местонахождение трех человек, ранее объявленных пропавшими без вести.

Ведомство уточняет, что операция была инициирована Национальной инспекцией по расследованиям.

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