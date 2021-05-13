18:28 13 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.53
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Главный инспекторат полиции

Молдавская полиция провела специальную операцию "Розыск"

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210513/34733415/Moldavskaya-politsiya-provela-spetsialnuyu-operatsiyu-Rozysk.html

Сотрудники искали преступников, уклоняющихся от уголовного расследования и суда, дезертиров, беглых осужденных, пропавших без вести граждан.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Генеральная инспекция полиции Республики Молдова в 12-дневный срок провела специальную операцию "Розыск" на всей территории страны.

Генеральный инспекторат полиции РМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В молдавской полиции появилось новое подразделение

В ходе операции следователи совместно с полицейскими провели во всех районах республики целый ряд мероприятий по поиску преступников, уклоняющихся от уголовного расследования и суда, дезертиров, беглых осужденных, пропавших без вести граждан, неопознанных тел.

"В результате розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов на территории республики задержаны 239 человек, 104 из которых - за совершение тяжких преступлений (убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование, кража, грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков)", - сообщает официальный интернет-ресурс полицейского ведомства Молдовы.

Также сообщается, что установлено местонахождение трех человек, ранее объявленных пропавшими без вести.

Ведомство уточняет, что операция была инициирована Национальной инспекцией по расследованиям.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавская полиция готова бороться с преступниками в своих рядах
Предупреждение молдавской полиции: это касается многих водителей

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Ракетные обстрелы на Ближнем Востоке: как работает израильская система Железный купол
Видео: спасает "Железный купол" – как работает израильская система ПРО
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться