Мэр столицы Чебан намерен штрафовать экономических агентов за халатность

Нарушители будут вынуждены устранять недоделки за счет собственных средств, а на городских стройках появятся технические руководители.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Кишиневский градоначальник Ион Чебан сообщил, что мэрия будет штрафовать экономических агентов, которые используют некачественные материалы или проявляют халатность при выполнении работ на муниципальных объектах.

Более того, нарушители будут устранять недоделки собственными силами и средствами.

Кроме того, столичный мэр распорядился, чтобы на каждой городской стройке в обязательном порядке был свой технический руководитель.

Чебан привел в пример часть тротуара, который недавно оборудовали в сквере памяти жертв чернобыльской катастрофы - он уже требует замены. В этой зоне, по словам градоначальника, есть участки, где покрытие деформировано, в его составе присутствуют примеси и он легко крошится.

"Работы были немедленно остановлены Управлением капитального строительства, ответственным за данный объект. А экономическому агенту, победившему в результате открытого тендера, было отдано распоряжение устранить все несоответствия за свой счет", - заявил Ион Чебан.

Кишиневский примар заявил, что не допустит, "чтобы в скверах, парках, учебных заведениях или других восстанавливаемых мэрией объектах были нарушения".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova