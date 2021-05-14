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Посольство России в Молдове

Посол России встретился с главой Агентства межэтнических отношений Молдовы

© Sputnik / Родион Прока
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210514/34739003/posol-rossii-vstretilsya-s-glavoy-agentstva-mezhetnicheskikh-otnosheniy-moldovy.html

Стороны подчеркнули важность соблюдения права национальных меньшинств на свободное использование родного языка в повседневном общении.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов встретился с генеральным директором Агентства межэтнических отношений республики Еленой Беляковой. Об этом сообщили в пятницу в дипмиссии.

"В ходе беседы стороны подчеркнули важность сохранения межэтнического мира на территории Республики Молдова и защиты прав национальных меньшинств, в том числе – на свободное использование родного языка в повседневном общении", – заявили в пресс-службе дипломатического представительства России.

Сообщается также, что стороны условились поддерживать рабочие контакты.

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