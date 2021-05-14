Врио министра Поголша подняла вопросы образования в области автотранспорта

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Врио министра образования, культуры и исследований Лилия Поголша провела рабочую встречу с присутствием представителей Министерства экономики и инфраструктуры, Национального агентства транспорта и Национального агентства по обеспечению качества.

Главной темой обсуждения стала оптимизация процесса профессиональной подготовки кадров в сфере автомобильного транспорта.

"Лилия Поголша попросила собеседников найти возможность предоставить поставщикам образовательных услуг в области автотранспорта, которые обладают лишь временными разрешениями, заниматься преподаванием на непрерывной основе.

Кроме того, на встрече была подчеркнута необходимость изменения нормативной базы, регулирующей процедуру сертификации профессиональных компетенций на основе программ непрерывного обучения, говорится на официальном сайте ведомства.

Врио министра образования убеждена: эффективность процесса профессионального обучения персонала в области автомобильного транспорта может быть достигнута только через процедуру внешней оценки поставщиков образовательных услуг, проводимой на основе стандартов качества Национальным управлением.

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