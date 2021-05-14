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Ветеринары

Конференция по случаю профессионального праздника ветеринаров Молдовы

© Sputnik / Сергей Компанийченко
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210514/34747948/konferentsiya-po-sluchayu-professionalnogo-prazdnika-veterinarov-moldovy.html

Деятельность ветеринарных служб является одним из ключевых факторов продовольственной безопасности республики, считает врио министра Ион Пержу.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. По случаю профессионального праздника ветеринаров, который будет впервые отмечаться в Молдове 15 мая, состоялась онлайн-конференция, на которой обсуждались достижения и проблемы этой сферы в республике.

Челябинский ветеринар выходил новорожденного котенка леопарда
© Ruptly
Трогательное видео: ветеринар спас брошенного мамой котенка леопарда
В мероприятии приняли участие представители территориальных подразделений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), представители АО CNFA Moldova, ветеринары, преподаватели и представители научной среды.

"Деятельность ветеринарных служб важна не только с точки зрения защиты здоровья животных, но является одним из ключевых факторов продовольственной безопасности Молдовы и ее позиций в международной торговле", - заявил в своем приветственном слове врио министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

Напомним, профессиональный праздник ветеринаров будет отмечаться в Молдове ежегодно, решение об этом было принято парламентом республики в июле прошлого года одновременно с принятием Закона об организации и исполнении профессии ветеринара.  

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