Бригада SMURD доставила из Украины в Молдову пожилую пациентку

Женщина уже находится в одном из специализированных медицинских учреждений Кишинева и получает необходимое лечение.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Наземная бригада SMURD Регионального поисково-спасательного управления №2 Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям РМ в пятницу благополучно доставила из Украины в Молдову 57-летнюю женщину.

"Гражданка Молдовы страдает хроническим заболеванием и получала необходимое лечение на Украине. Однако для дополнительного ухода пациентку понадобилось доставить на родину. Бригада SMURD перевезла женщину из Хмельницкой области Украины в Кишинев на автомобиле скорой помощи типа С1. Находившаяся в пути под постоянным присмотром врачей пациентка чувствовала себя хорошо", - говорится на официальном интернет-ресурсе Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

Также сообщается, что в данный момент пациентка уже находится в одном из специализированных медицинских учреждений Кишинева и получает необходимое лечение.

С начала нынешнего года это четвертая трансграничная операция SMURD, организованная в интересах жизни и здоровья граждан Молдовы.

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