Кошмар граждан Молдовы в Израиле: как они защищаются от ударов ракет

Гражданка Молдовы, которая проживает и работает в Израиле, в подробностях рассказала о конфликте между Израилем и Палестиной.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Гражданка Молдовы Валентина Кирияк, которая работает в Израиле, в комментарии Sputnik отметила, что никто не ожидал начала вооруженного конфликта, поэтому люди запаниковали.

"Я живу в Бат-Яме (город в Тель-Авивском округе Израиля – прим. ред.). Это недалеко от Палестины. Когда взрывы, мы слышим их здесь, в Бат-Яме. В новых домах есть комнаты, построенные специально на случай войны, комнаты специально забетонированные. У нас в старых домах такого нет", – рассказала Кирияк.

"Выходили на лестничные площадки и сидели на ступеньках. Когда слышны сирены, все жильцы знают, что есть одна с половиной минута на то, чтобы выйти из дома. Когда начинаются удары, то первыми вылетают окна… И мы выходим на лестничную площадку", - добавила гражданка Молдовы.

По ее словам, находящиеся в Израиле граждане Молдовы не чувствуют себя в безопасности.

"Не все могут пойти на работу, потому что боятся. Ситуация неприятная, везде много агрессии. Ракеты добираются куда угодно", – сказала собеседница.

Кирияк сообщила, что после первых выпущенных ракет со стороны сектора Газа в городе Бат-Ям, где она проживает, начались акты насилия и вандализма, совершенные местными жителями.

Она отметила, что мнения местных жителей относительно вооруженного конфликта разделились.

"У всех разные мнения. Некоторые говорят: "Мы – израильтяне, вы – палестинцы. Палестинцы приезжают к нам, мы даем им работу, зарплату и вот что они делают". Некоторых, кажется, устраивает, что начались атаки, а другие говорят, что это нехорошо, потому что погибают люди", – добавила собеседница.

Граждане Молдовы в Израиле пакуют чемоданы, чтобы вернуться домой

Не стоит ожидать в ближайшее время прекращения конфликта, который десятилетиями "тлел" и периодически вспыхивал, оставляя после себя множество жертв. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik политолог Виктор Жук.

По его словам, этот конфликт существенно повлиял на граждан Молдовы, которые проживают в Израиле.

"Порядка 16 тысяч граждан Молдовы находятся там и работают. Они будут страдать, потому что не привыкли к напряженной ситуации, в которой они находятся, потому что проблемы террористского характера, взрывы бомб находятся во главе угла, и никто не застрахован. Многие из них намерены вернуться домой. Единственный совет – следовать тому, что говорят израильские власти, потому что у них есть опыт противодействия атакам. Следуйте всем указаниям", – сказал Жук.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате авиаударов, достигло 181, среди жертв – 52 ребенка.

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