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Врачи на старте вакцинации

Мэр Кишинева поздравил семейных врачей с профессиональным праздником

© Sputnik / Sorokopud Julia
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210519/34794306/Mer-Cheban-pozdravil-semeynykh-vrachey-s-professionalnym-prazdnikom.html

Градоначальник отметил, что семейные врачи среди всех категорий медицинских работников "наиболее близки простым горожанам".

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Кишиневский примар Ион Чебан поздравил молдавских медиков с Международным днем семейного врача, который отмечается 19 мая.

На приеме у врача.
© Sputnik / Александр Мельников
Они - на передовой: есть повод поблагодарить семейных врачей в Молдове

Мэр столицы заявил, что первичную медицинскую помощь, "доступную каждой семье, каждому человеку", трудно переоценить.

"У нас в Кишиневе сегодня действует сильная, хорошо организованная система первичной медико-санитарной помощи. Около 500 семейных врачей трудятся на передовой - в пяти территориальных медицинских ассоциациях, двенадцати центрах семейных врачей, в Университетской клинике первичной медицинской помощи, в четырнадцати пригородных медицинских ассоциациях, девяти частных центрах первичной помощи", - сообщил Чебан.

Градоначальник отметил, что семейные врачи среди всех категорий медицинских работников "наиболее близки простым горожанам". Ион Чебан также заверил: укрепление системы первичной медико-санитарной помощи - один из главных приоритетов муниципального сектора здравоохранения.

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