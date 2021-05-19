Мэр Кишинева поздравил семейных врачей с профессиональным праздником

Градоначальник отметил, что семейные врачи среди всех категорий медицинских работников "наиболее близки простым горожанам".

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Кишиневский примар Ион Чебан поздравил молдавских медиков с Международным днем семейного врача, который отмечается 19 мая.

Мэр столицы заявил, что первичную медицинскую помощь, "доступную каждой семье, каждому человеку", трудно переоценить.

"У нас в Кишиневе сегодня действует сильная, хорошо организованная система первичной медико-санитарной помощи. Около 500 семейных врачей трудятся на передовой - в пяти территориальных медицинских ассоциациях, двенадцати центрах семейных врачей, в Университетской клинике первичной медицинской помощи, в четырнадцати пригородных медицинских ассоциациях, девяти частных центрах первичной помощи", - сообщил Чебан.

Градоначальник отметил, что семейные врачи среди всех категорий медицинских работников "наиболее близки простым горожанам". Ион Чебан также заверил: укрепление системы первичной медико-санитарной помощи - один из главных приоритетов муниципального сектора здравоохранения.

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