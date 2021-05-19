Полиция пресекла импорт в Молдову некачественного мяса

Импортировавшийся и продававшийся на территории республики товар, заявленный как мясо, был на самом деле мясными полуфабрикатами.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Сотрудники Управления комплексных расследований Национальной следственной инспекции Молдовы выявили ряд незаконных операций в ходе транспортировки, хранения и сбыта в республике импортной мясной продукции.

Подозрение правоохранительных органов вызвала деятельность одного из экономических агентов, специализирующихся на импорте в страну полуфабрикатов и замороженной продукции из куриного мяса.

"Было установлено, что транспортировка замороженных продуктов осуществлялась с помощью ненадлежащих видов транспорта и без необходимого холодильного оборудования. Кроме того, импортировавшийся и продававшийся на территории республики товар, заявленный как мясо, был на самом деле мясными полуфабрикатами. То есть потребитель был намеренно введен в заблуждение", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской полиции.

Сообщается, что в деятельности экономического агента были выявлены и другие нарушения.

В этой связи Генеральная инспекция полиции РМ, а также Национальное агентство по безопасности продуктов питания призывают граждан быть осторожными и не покупать мясные продукты у подозрительных продавцов, дабы не рисковать собственным здоровьем.

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