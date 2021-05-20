После заявлений Ризи нового расследования не будет - Генпрокуратура

Утверждения бывшего румынского депутата Кристиана Ризи о якобы насильственной причине смерти в Молдове Иона Бутмалая, Юрия Лункашу и Саро Салеми подтверждения не нашли.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Молдовы сообщила 20 мая, что экс-депутат парламента Румынии Кристиан Ризя был дважды вызван в ведомство для дачи показаний.

© Photo : Facebook / Cristian Rizea Кристиан Ризя

По итогу этих бесед прокуроры пришли к выводу, что ранее сделанные Ризей публичные заявления о том, что молдавский парламентарий Ион Бутмалай, бизнесмен Юрий Лункашу и певец Саро Салеми были убиты, не имеют под собой твердых оснований.

"В ходе слушаний он (Ризя - ред.) не предоставил никаких сведений или подробностей, которые следственные органы могли бы квалифицировать как вновь открывшиеся факты и, соответственно, возобновить уголовное производство", - утверждают в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Ведомство сообщает: Кристиан Ризя заявил прокурорам, что все его выводы относительно "убийств" были сделаны им "интуитивно", на основании информации из открытых источников.

"Поскольку заявления Ризи не содержат никакой новой подтвержденной информации, уголовное расследование, согласно закону, возобновлено быть не может", - сообщает официальный интернет-ресурс Генпрокуратуры.

Напомним, в августе 2019 года бизнесмена Юрия Лункашу (близкого друга экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка) обнаружили мертвым с огнестрельным ранением на трассе Яловены - Дурлешты.

Депутата от Либерально-демократической партии Молдовы Иона Бутмалая нашли мертвым в гараже его собственного дома в Кагуле в декабре 2014 года.

Итальянского певца Саро Салеми, проживавшего в то время в Кишиневе, обнаружили повесившимся в парке на Буюканах в сентябре 2013 года.

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