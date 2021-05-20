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Procuratura Generală

После заявлений Ризи нового расследования не будет - Генпрокуратура

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210520/34810893/Posle-zayavleniy-Rizi-novogo-rassledovaniya-ne-budet-Genprokuratura.html

Утверждения бывшего румынского депутата Кристиана Ризи о якобы насильственной причине смерти в Молдове Иона Бутмалая, Юрия Лункашу и Саро Салеми подтверждения не нашли.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Молдовы сообщила 20 мая, что экс-депутат парламента Румынии Кристиан Ризя был дважды вызван в ведомство для дачи показаний.

Cristian Rizea
© Photo : Facebook / Cristian Rizea
Кристиан Ризя

По итогу этих бесед прокуроры пришли к выводу, что ранее сделанные Ризей публичные заявления о том, что молдавский парламентарий Ион Бутмалай, бизнесмен Юрий Лункашу и певец Саро Салеми были убиты, не имеют под собой твердых оснований.

"В ходе слушаний он (Ризя - ред.) не предоставил никаких сведений или подробностей, которые следственные органы могли бы квалифицировать как вновь открывшиеся факты и, соответственно, возобновить уголовное производство", - утверждают в Генеральной прокуратуре Молдовы. 

Ведомство сообщает: Кристиан Ризя заявил прокурорам, что все его выводы относительно "убийств" были сделаны им "интуитивно", на основании информации из открытых источников.

Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел
© Sputnik / Miroslav Rotari
Уголовное дело по факту смерти Лункашу: что говорят в прокуратуре

"Поскольку заявления Ризи не содержат никакой новой подтвержденной информации, уголовное расследование, согласно закону, возобновлено быть не может", - сообщает официальный интернет-ресурс Генпрокуратуры.

Напомним, в августе 2019 года бизнесмена Юрия Лункашу (близкого друга экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка) обнаружили мертвым с огнестрельным ранением на трассе Яловены - Дурлешты.

Депутата от Либерально-демократической партии Молдовы Иона Бутмалая нашли мертвым в гараже его собственного дома в Кагуле в декабре 2014 года.

Итальянского певца Саро Салеми, проживавшего в то время в Кишиневе, обнаружили повесившимся в парке на Буюканах в сентябре 2013 года.

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