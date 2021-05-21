Через какие КПП на границах в Молдове возобновляется движение

Единственным не функционирующим пунктом пересечения границы останется КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку его деятельность пока не возобновила румынская сторона.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Пограничная полиция Молдовы сообщает, что с понедельника, 24 мая, в полном объеме восстановлено движение практически через все контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской и молдавско-румынской границах.

Отмена ограничений касается как пассажирского, так и грузового транспорта.

"Единственным не функционирующим пунктом пересечения границы останется КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку его деятельность пока не возобновила румынская сторона", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской Пограничной полиции. © Sputnik / Miroslav Rotari Пограничная полиция вручила водителям полезные подарки

Ведомство напоминает, что с марта 2020 года в целях предотвращения распространения COVID-19, а также в ответ на решения соседних стран в Молдове была приостановлена работа нескольких пропускных пунктов на границах с Украиной и Румынией. С того момента в республике функционировал лишь 31 пункт из 88.

Молдавские пограничники также напоминают, что "эпидемия COVID-19 еще не побеждена окончательно" и призывают граждан продолжать заботиться о безопасности - своей и окружающих, соблюдая все введенные властями эпидмеры.

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