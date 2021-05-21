В Кишиневе заканчивается обустройство сразу двух скверов

Кишиневские скверы, парки и аллеи в столице, которые ранее были заброшенными, в настоящее время восстанавливаются, утверждает мэр города.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Работы по ремонту и восстановлению двух кишиневских скверов – на улицах Парис и Академической – практически завершены, об этом заявил в пятницу мэр столицы Ион Чебан.

"Скверы, парки и аллеи в Кишиневе, которые ранее были заброшенными, в настоящее время восстанавливаются. Мы создаем красивые места для кишиневцев, где они могут провести свободное время", - проинформировал Чебан на своей странице в социальной сети.

Так, в сквере на улице Парис аллеи уже выложены плиткой, в данный момент обустраиваются места для парковки. Кроме того, в ближайшее время здесь будет модернизировано освещение, установлена уличная мебель, обустроены зеленые зоны.

Ранее заброшенный сквер на улице Академической ныне также активно восстанавливается. Проектом по его восстановлению предусмотрена установка системы полива, монтаж системы освещения, обустройство пешеходных аллей, создание зеленых зон, парковочных мест вдоль сквера.

"В ближайшее время в сквере будет обустроена детская площадка, а аллеи, ведущие во дворы жилых домов, будут заасфальтированы", - пообещал кишиневский примар.

Чебан заверил, что столичные власти продолжат модернизировать зеленые зоны в городе для комфорта кишиневцев.

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