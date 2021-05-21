12:41 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Полиц

Столичный Батальон патрулирования отчитался за двухнедельную работу

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/16/31760188.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210521/34823840/Stolichnyy-Batalon-patrulirovaniya-otchitalsya-za-dvukhnedelnuyu-rabotu.html

Бойцы Батальона круглосуточно оперативно реагируют на каждый вызов, поступающий от граждан, сообщает кишиневское полицейское ведомство.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Полицейское управление Кишинева обнародовало 21 мая результаты деятельности Батальона патрулирования и оперативного реагирования за две последние недели.

Бойцы подразделения круглосуточно оперативно реагируют на каждый вызов, поступающий от граждан, сообщает полицейское ведомство. По предоставленным данным, днем за помощью обращаются практически столько же, сколько в ночные часы.

"С 8 по 21 мая экипажи Батальона патрулирования отработали 2913 звонков, поступивших от жителей столицы, из которых 1404 - днем, 1509 - ночью. За это время мобильные бригады задержали 52 человека, подозреваемых в совершении различных правонарушений на территории муниципия Кишинев", - рапортует официальный интернет-ресурс столичной полиции.

Полицейский, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В МВД рассказали о совместных патрулях полиции и военных
Также сообщается, что в ходе патрулирования городских улиц и дворов многоэтажных домов сотрудники пресекли шесть случаев краж, девять хулиганских действий, двенадцать случаев употребления наркотиков и один инцидент, связанный с домашним насилием. 

Еще одна функция, которую ныне исполняют бойцы Батальона патрулирования - информирование граждан об опасностях, связанных с заражением COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Котовском жители напали на патруль полиции и повредили их автомобиль
Общественный порядок 9 мая: полиция Молдовы удваивает число патрулей

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться