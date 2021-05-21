Столичный Батальон патрулирования отчитался за двухнедельную работу

Бойцы Батальона круглосуточно оперативно реагируют на каждый вызов, поступающий от граждан, сообщает кишиневское полицейское ведомство.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Полицейское управление Кишинева обнародовало 21 мая результаты деятельности Батальона патрулирования и оперативного реагирования за две последние недели.

Бойцы подразделения круглосуточно оперативно реагируют на каждый вызов, поступающий от граждан, сообщает полицейское ведомство. По предоставленным данным, днем за помощью обращаются практически столько же, сколько в ночные часы.

"С 8 по 21 мая экипажи Батальона патрулирования отработали 2913 звонков, поступивших от жителей столицы, из которых 1404 - днем, 1509 - ночью. За это время мобильные бригады задержали 52 человека, подозреваемых в совершении различных правонарушений на территории муниципия Кишинев", - рапортует официальный интернет-ресурс столичной полиции.

Также сообщается, что в ходе патрулирования городских улиц и дворов многоэтажных домов сотрудники пресекли шесть случаев краж, девять хулиганских действий, двенадцать случаев употребления наркотиков и один инцидент, связанный с домашним насилием.

Еще одна функция, которую ныне исполняют бойцы Батальона патрулирования - информирование граждан об опасностях, связанных с заражением COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova