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ANTA

ANTA в течение двух недель ловила перевозчиков-нарушителей

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
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C начала нынешнего года за различные нарушения санкциям подверглись 480 водителей, а общая сумма штрафов составила почти семь миллионов леев.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта Молдовы (ANTA) провело с 11 по 24 мая ряд специальных мероприятий, направленных на пресечение незаконных перевозок грузов и пассажиров на внутренних и международных маршрутах.

Мероприятия были проведены в двух десятках городов Молдовы, а также на маршрутах, соединяющих контрольно-пропускные пункты на государственной границе республики.

"В ходе проверок на основании Кодекса автомобильного транспорта по факту различных нарушений были выписаны штрафы в размере 11 826 условных единиц или 591 300 леев.

Так, 51 водитель временно лишился права управлять транспортным средством, шесть экономических агентов, осуществляющих перевозки, были оштрафованы на 1160 условных единиц,или 58 тысяч леев, сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта.

ANTA проводит с пограничниками и налоговиками проверку на КПП.
© Photo : Facebook / Sergiu Bucataru
ANTA ответило на протест водителей фур, перекрывших дорогу в Леушенах

Отметим, что с начала нынешнего года за различные нарушения санкциям подверглись 480 водителей, а общая сумма штрафов составила почти семь миллионов леев.

В связи с этим ANTA напоминает водителям и руководству фирм-перевозчиков о необходимости обязательного наличия в салонах транспортных средств всех положенных документов, соответствующих осуществляемой деятельности.   

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