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Погодные рекорды Молдовы 3 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1761)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210603/34976656/Pogodnye-rekordy-Moldovy-3-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Самое теплое 3 июня на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Photo : Miroslav Rotari
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По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +34,3 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 3 июня выдалось в Молдове в 1911 году. Тогда термометры показали всего +3,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1761)

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