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Здание инфекционного отделения ЦРБ Комрат, где размещался ковид-центр

Вместо ковид-центра: на базе комратской больницы открывают новое отделение

© Sputnik / Maxim Topal
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (24)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210604/35001626/Vmesto-kovid-tsentra-na-baze-komratskoy-bolnitsy-otkryvayut-novoe-otdelenie.html

Центр по выявлению и лечению коронавирусной инфекции нового типа в Комрате больше не работает. На его месте открыто другое отделение, в появлении которого остро нуждались жители Гагаузии.

КОМРАТ, 4 июн - Sputnik, Максим Топал. После того как ковид-центр Комрата, занимающий два этажа здания инфекционного отделения центральной районной больницы (ЦРБ), был закрыт, на его месте решили открыть отделение кардиологии. Это первое такое отделение, открытое на территории Гагаузии, рассказала Sputnik в Молдове директор комратской ЦРБ Нина Райлян.

"До этих пор у нас не было специализированного отделения для лечения пациентов с патологиями сердца. Благодаря нашим партнерам из Турции у нас появилась централизованная подача кислорода в палаты ковид-центра, в которых сейчас размещаются пациенты с кардиопатологиями. Здесь мы сможем принимать пациентов со всего Комратского района", - сказала Нина Райлян.
Мобильный концентратор кислорода
© Sputnik / Maxim Topal
Мобильный концентратор кислорода

С помощью "высвободившегося" из ковид-центра медоборудования теперь можно лечить пациентов с легочной патологией, острой пневмонией, хроническими бронхитами, астмой и сердечными заболеваниями.

"Одно крыло всего этажа оснащено централизованным кислородом. Там лежат пациенты, переведенные из реанимации с острыми инфарктами миокарда, а также пациенты с острой сердечной недостаточностью, с сатурацией ниже 95. Оксигенотерапия - это первое, что мы должны сделать пациенту при инфаркте. Теперь мы можем это делать благодаря кислородной станции. Мы нуждались в таком отделении, так как число сердечно-сосудистых заболеваний, особенно после ковида, возрастает", - отметила заведующая отделением, кардиолог Олеся Терзи.

Заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог Олеся Терзи
© Sputnik / Maxim Topal
Заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог Олеся Терзи

Новое отделение открылось в комратской районной больнице в среду. В первый же день сюда поступили десять пациентов.

"До того как тут было открыто отделение, приходилось лежать в Кишиневе. Далековато, неудобно. Курс лечения я должен получать каждые три месяца. Теперь хорошо - хоть дома лечиться будем, уезжать не придется", - сказал пациент из Комрата Илья Тимофеев.

Стационарные, потоковые концентраторы кислорода
© Sputnik / Maxim Topal
Стационарные, потоковые концентраторы кислорода

"Я после онкобольницы, после этого проблемы с сердцем. Когда услышали, что у нас открывается кардиология, для нас была огромная радость. Спасибо всем, кто подумал об этом. Потому что меня в реанимацию укладывали все время или в Кишинев в кардиологический центр", - добавила другая пациентка Мария Болгар.

Процедурный кабинет в кардиологическом отделении больницы Комрата, медсестра
© Sputnik / Maxim Topal
Процедурный кабинет в кардиологическом отделении больницы Комрата, медсестра

Отделение кардиологии в комратской больнице развернуто на 17 коек, однако в перспективе его планируют расширить. Остальное медоборудование -  кардиомониторы, кислородные концентраторы и точки подачи кислорода - будут использоваться для лечения пациентов отделения терапии с хроническими заболеваниями. Ни в одной из трех районных больниц Гагаузии до настоящего времени не было выделенного кардиологического отделения. Койки для людей, страдающих от заболеваний сердца и сосудов, размещались в отделениях терапии.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (24)

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