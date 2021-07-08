Шорников: акция унионистов – попытка запугать приднестровцев перед выборами

По мнению приднестровского эксперта, действия AUR на границе с Приднестровьем крайне опасны и чреваты насилием.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Представители унионистской политсилы AUR ("Альянс за объединение румын") в данную минуту пытаются пересечь границу с Приднестровьем, дабы провести предвыборную агитацию. Обстановка накаляется: автобус унионистов заблокировал движение на трассе, начинаются потасовки.

© Sputnik / Mihai Caraus Акция AUR в Варнице

"Это попытка запугать потенциального приднестровского избирателя, внушив ему мысль о том, что в день выборов могут быть какие-то провокации. И сейчас, когда эти люди из прорумынского политического формирования еще и попытались проникнуть на территорию Приднестровья, лишний раз доказывает, что эти планы могут быть реализованы.

И конечно, нынешняя акция унионистов — это еще и посыл приднестровцам в канун дня голосования: вас на правом берегу не ждут, вы сюда не приезжайте", – заявил в интервью Sputnik Молдова Игорь Шорников, директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития.

© Sputnik / Mihai Caraus Акция AUR в Варнице

Он напоминает о схожих эпизодах во время минувших выборов президента Молдовы, когда некоторые правые молдавские политики лично пытались воспрепятствовать волеизъявлению приднестровских избирателей на участках на правом берегу Днестра.

"Все происходит в зоне безопасности, у миротворцев есть определенный регламент несения службы. Соответственно, действия унионистов крайне опасны", – говорит Шорников.

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