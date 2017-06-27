Утомленные солнцем: как Кишинев и кишиневцы спасаются от жары

Синоптики прогнозируют: высокие показатели на термометрах продержатся вплоть до середины следующего месяца. Тем, кому совсем невмоготу, могут оказать помощь в палатках Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны. Такие медицинские пункты установлены, в частности, близ Центрального автовокзала, на улице Богдан Воевод и в других людных местах Кишинева.

Кстати, по предварительным прогнозам, на смену удушающей жаре после 1 июля придет небольшое похолодание, которое продлится недолго. Как это будет, рассказала синоптик метеослужбы>>>