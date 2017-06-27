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Утомленные солнцем: как Кишинев и кишиневцы спасаются от жары

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  • Палящее солнце заставляет чувствовать себя как рыба в воде
  • Главное не забывать о гигиене и все будет хорошо
  • Мужчины, вас это тоже касается...
  • А лучше всего загорать вечерком
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Мороженое в тени - что может быть лучше, когда плавится асфальт?!

Как кишиневцы и гости молдавской столицы спасаются от изнуряющей жары, смотрите в фотоленте Sputnik Молдова

Синоптики прогнозируют: высокие показатели на термометрах продержатся вплоть до середины следующего месяца. Тем, кому совсем невмоготу, могут оказать помощь в палатках Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД страны. Такие медицинские пункты установлены, в частности, близ Центрального автовокзала, на улице Богдан Воевод и в других людных местах Кишинева.

Кстати, по предварительным прогнозам, на смену удушающей жаре после 1 июля придет небольшое похолодание, которое продлится недолго. Как это будет, рассказала синоптик метеослужбы>>>

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Теги:
водоем, градусы, пляж, солнце, купание, озеро, жара, Молдова
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