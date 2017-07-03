Редкий концерт - уникальные фото: Сурганова выступила в Молдове

Именно таким было название мероприятия на афишах, но "редким" выступление лидера коллектива Светланы Сургановой в Молдове стало во всех смыслах этого слова.

Солнечная энергия, глубокие по содержанию тексты Марины Цветаевой и Иосифа Бродского, лучшие композиции группы от самых ее истоков до того, чем дышит и живет коллектив сейчас – все это слилось воедино воскресным вечером и создало уникальную атмосферу в зале.

И это не удивительно, ведь как солистка "Сургановой и Оркестра", так и молдавская публика, ждали этой встречи целых десять лет – ровно с того момента, когда группа выступила в нашей стране в рамках рок-фестиваля. Теперь Сурганова надеется бывать в Молдове чаще.