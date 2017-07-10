В Москве горел торговый центр РИО: пострадали 14 человек

Торговый центр "РИО" загорелся на северо-востоке Москвы в понедельник вечером. Покупатели и персонал торгового центра были эвакуированы. В результате ЧП пострадали 14 человек, 10 из них госпитализированы.

Пожарные пробивались к заблокированным посетителям ТЦ в условиях высокой температуры — от 100 градусов и выше. Для охлаждения пожарными применялись лафетные стволы, то есть холодной струей воды мы накрывали звено газодымозащитной службы, которое пробивалось к людям в условиях высокой температуры, с риском для жизни и получения теплового удара. В тушении участвовали более 80 сотрудников спасательных служб, 25 единиц техники, специальный пожарный поезд и три вертолета. Первоначально возгоранию был присвоен второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением его повысили до четвертого из пяти.