В Кишиневе придумали новые правила дорожного движения

Правила дорожного движения в Молдове каждый водитель переписывает под себя. Так произошло и на этот раз в столичном секторе Ботаника.

В сети появилось видео, как джип и грузовик грубо нарушают правила дорожного движения. Инцидент произошел на перекрестке улицы Гренобля и бульвара Траян. В то время как на светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий водителям сворачивать налево, два водителя решили, что в отсутствие препятствий, могут проехать прямо, несмотря на то, что для них горел красный свет.

Согласно части 2 статьи 240 Кодекса о правонарушениях Молдовы, "проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика влечет наложение штрафа в размере 15-18 условных единиц с начислением 3 штрафных очков".

видео: "StopHam Moldova"