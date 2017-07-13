О каких мерах по укреплению государственности Молдовы говорил Додон

Молдова дорожит своим нейтралитетом и выступает за то, чтоб оно был широко признано на международном уровне, заявил в интервью Sputnik Беларусь президент РМ Игорь Додон в ходе своего рабочего визита в Минск

"По Конституции Молдова — нейтральное государство, и мы дорожим своим нейтралитетом. Мы не должны вступать ни в какие военные блоки — ни на Востоке, ни на Западе. Я думаю, что будущее Молдовы, сохранение и укрепление государственности, решение приднестровской проблемы — это сохранение нейтралитета. Поэтому Молдова не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Конечно, для нас очень важно стратегическое партнерство с нашими традиционными друзьями: с Российской Федерацией, с нашими друзьями в ЕАЭС и странами СНГ. Но мы будем делать все возможное, чтобы нейтралитет остался для Молдовы, и, более того, чтобы он был международно признанным. Есть такие примеры. Швейцария, например, не вошла ни в ЕС, ни в НАТО. И я думаю, что это хороший пример для сохранения государственности, потому что если бы Швейцария вошла в НАТО, ее не было бы в той форме, которой она является сейчас — успешной конфедерацией", — отметил Додон.