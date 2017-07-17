"Умный" кошелек - владелец всегда будет знать, где он

Видели ли вы когда-нибудь кошелек и мобильный телефон, которые неразрывно связаны друг с другом и даже "сигналят", если один из них потерялся?

Армянские разработчики решили раз и навсегда избавить современного человека от такой актуальной проблемы, как потеря кошелька или телефона. Стоит потерять "умный" кошелек Volterman, как через некоторое время сработает функция Bluetooth alarm и даст владельцу понять, что бумажник далеко. Более того, сработает функция встроенной камеры.

Если вор или тот, кто нашел ваш кошелек, откроет его — она сразу же сделает снимок и отправит на смартфон. У умного кошелька от армянских разработчиков уже есть порядка 2500 покупателей, хотя официальный старт продаж объявлен на декабрь этого года, передает Sputnik Армения.