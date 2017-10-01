Видеофакт: столкновения полиции со сторонниками референдума в Каталонии

В сети появились видеокадры столкновений в Каталонии, где в воскресенье, 1 октября, состоялся референдум о выходе автономной области из состава Испании

На некоторых участках для голосования, открытых в Каталонии, в воскресенье произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применили дубинки и резиновые пули.

Количество пострадавших во время столкновений превысило 460 человек, сообщили власти Барселоны. Также известно, что ранены 12 сотрудников правоохранительных орагнов.

Испанское правительство не признает проведение референдума. Ранее Конституционный суд признал его незаконным и заблокировал. Полиции удалось взять под контроль большую часть из 2315 избирательных участков, где должно проходить голосование.

Власти Каталонии утверждают, что национальная полиция Испании применяла слезоточивый газ в ходе столкновений у избирательных участков.