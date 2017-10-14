Самые красочные кадры Всемирных молодежных фестивалей

Первый в истории Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге

С 14 по 22 октября в Москве и Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС). В нем принимают участие 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран, включая Молдову.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге и стал самым продолжительным в истории фестивального движения. Он длился почти 6 недель.

Всего было проведено 18 фестивалей: в Праге (1947), Будапеште (1949), Берлине (1951), Бухаресте (1953), Варшаве (1955), Москве (1957), Вене (1059), Хельсинках (1962), Софии (1968), Берлине (1973), Кубе (1973), Москве (1985), Пхеньяне (1989), Гаване (1997), Алжире (2001), Каракасе (2005), Претории (2010) и Эквадоре (2013).

Советский Союз принимал ВФМС дважды. О том, как проходили фестивали, смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.