Топ-15 интересных фактов о Максиме Горьком

Сегодня, 28 марта, отмечается 150 лет со дня рождения известного писателя. Sputnik Молдова подготовил подборку интересных фактов о нем.

Иван Бурзум

В наши дни можно бесконечно спорить: был ли Максим Горький гением, или это преувеличение. Но то, что он оставил след в мировой литературе — факт неоспоримый.

Почитайте его пьесу "На дне", написанную в 1902 году, где ночлежка с бомжами превращается в настоящую модель государства. Актуальная тема и в наши дни.

То, что Максим Горький — это псевдоним Алексея Пешкова, знают многие. У будущего писателя была непростая судьба: рано лишился отца и мать, жил в семье деда, испытал много бед, с детства был болен туберкулезом. Исследователи его творчества этим и объясняют псевдоним "Горький", который он взял в 1892 году, подписав им рассказ "Макар Чудра". Кстати, это произведение было написано под впечатлением от путешествия по Бессарабии.

О других интересных фактах о писателе, смотрите в подборке Sputnik Молдова (картинки кликабельны).