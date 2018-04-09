Обнаженный Кишинев

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев, апрель, 2018 год. Улица Бернардацци

Журналисты Sputnik Молдова рассматривали архитектурный ландшафт Кишинева в новых условиях.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Процесс массовой стрижки деревьев в столице предоставил отличную возможность взглянуть на архитектурный стиль города в новом свете. Журналисты Sputnik Молдова провели фотоэкскурсию по городу, дом за домом исследуя эволюцию архитектурных изменений в Кишиневе. Впечатления неоднозначные. С одной стороны – шикарный и не очень новострой, с другой – постройки первой половины XX века, 90-х годов и т.д.

Местами Кишинев – очень симпатичный город, но в целом, как нам показалось, столице не хватает архитектурной гармонии, стиля, приличных дорог, чистоты. Впрочем, смотрите и оценивайте сами.

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Теги:
архитектура Кишинева, фото Кишинева, фото старого кишинева, новострои, новострой, Кишинев
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