Не дал слабого в обиду: ворон поделился хлебом с голодной мышью - видео

Ворон – одна из самых умных птиц, которая хорошо умеет думать и принимать решения, и в данной ситуации представитель этого вида лишний раз подтвердил свой статус

На кадрах видно, как мышь пытается подбежать к хлебу, лежащему на земле перед вороном, но боится приблизиться к нему. Тогда птица отрывает кусок хлеба и несет его в сторону мыши.

Ворон кладет еду неподалеку от спрятавшейся мыши, а сам уходит к своей доле. Благодарная мышь же бегом выходит из укрытия, забирает хлеб и уходит прочь.

Однако пользователи форума Reddit, где было опубликовано видео, засомневались в благородстве ворона и выдвинули свою теорию, почему он так поступил.