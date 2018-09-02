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Инцидент на концерте известной рок-группы U2 - солист Боно пострадал

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© Youtube/ U2gigs.com

ЧП произошло на концерте известной ирландской группы U2: солист Боно напрочь лишился голоса. Об этом сообщается на сайте рок-коллектива.

Позже в Интернете было опубликовано видео этого инцидента. 

Голос у Боно пропал внезапно. Он попросил зрителей подождать 10-15 минут на выяснение обстоятельств случившегося. Но спустя полчаса было заявлено, что концерт отменяется.

Боно (Пол Дэвид Хьюсон) кроме музыкальной деятельности,  известен своей гуманитарной активностью в Африке и стараниями способствовать отмене долгов бедных стран третьего мира.

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Теги:
U2, инцидент, видео, рок, Боно
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