Что такое Лига наций UEFA: видеоинструкция по новому турниру

В этом году стартуют матчи нового турнира под эгидой UEFA — Лиги наций. Смотрите в видеоинструкции, как будут отбираться команды и как будет проходить турнир.

Лига наций UEFA — новый турнир для национальных сборных. Он будет проводиться каждые два года в соответствии со стандартным международным футбольным календарем.

Первый розыгрыш состоится в сезоне 2018/2019. Задача турнира — процветание футбола на уровне сборных и увеличение числа официальных матчей.

Участие в Лиге наций примут все 55 национальных ассоциаций UEFA. В соответствии с рейтингом их распределят на четыре лиги, чтобы борьба шла между равными соперниками. Все лиги разбиваются на четыре группы, по три или четыре команды в каждой. Победители группы пройдут выше, худшие опустятся ниже. Так определится состав лиг для следующего розыгрыша.

В лиге А соберутся лучшие сборные, в лиге D — команды с самым низким рейтингом. Сборная Эстонии находится в лиге С.

В ходе группового этапа команды проведут спаренные матчи в сентябре, октябре и ноябре этого года. В финальной стадии, которая пройдет в июне будущего года, сыграют победители групп лиги А. Финальная стадия будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала, где определится первый победитель турнира.