Видео, которое поможет успокоиться: грациозный заплыв корги в бассейне

очередной умилительный пост в Instagram. Смотрите на видео, как пес грациозно плывет по бассейну.

Хозяйка "четвероногой" звезды Instagram выложила в сеть настоящий видеошедевр.

Эта собака породы корги по кличке Zero — героиня и звезда соцсетей. Ее хозяйка Валери Янт открыла про нее странички на разных платформах. Теперь про корги знают в Интернете.

От ее заплыва в бассейне без ума не только подписчики аккаунтов. А в комментариях под видео пишут, что Валери сняла настоящий видеошедевр. На кадрах видно, как животное грациозно перебирает лапками.

То, что это пост умиления, подтверждают и сотни комментариев с восхищением.

"Похоже, для этой собаки плавание — это и есть жизнь", — прокомментировал видео один из подписчиков.

"Обычно мы отправляем ее в бассейн раз в неделю, особенно летом, иногда Zero плавает на пляже, если волны не слишком большие", — рассказала хозяйка собаки.