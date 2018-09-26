Ревнивая жена не дает мужу на свадьбе отойти от себя ни на шаг - видео

В сети набирает популярность ролик, снятый на одной из грузинских свадеб, где ревнивая жена не дает мужу отойти от себя ни на шаг

Видео начинается с того, как мужчина танцует вместе с девушкой в розовой кофточке. Вдруг сразу же из-за ее спины появляется жена молодого человека в зеленом платье и буквально встает между танцующими.

Женщина в розовом замечает ревность жены и не может сдержать смех. Поймав удобный момент, когда кто-то роняет цветок, а мужчина поднимает его, она приближается к нему. Как только они начинают танцевать, жена грубо отталкивает мужа назад и буквально повисает у него на шее, чтобы он не мог свободно двигаться. Первыми обратили внимание на этот курьез наши коллеги из Sputnik Грузия. Они поделились этим видео с нашими читателями.