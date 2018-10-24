Две сексапильные близняшки сыграли на арфе шедевр - видео

Стоит отметить, что у девушек неплохой музыкальный вкус, смотрите на видео, как они не на шутку разошлись.

Сестры-близняшки Камиль и Кеннерли Китт из США играют на арфе с детства. Они известны как дуэт Harp Twins, вполне успешно перекладывают на новый лад хорошо известные композиции. Только что они выпустили кавер-версию на хит The Sound of Silence знаменитого дуэта Simon & Garfunkel, смотрите на видео, как у них это замечательно вышло. Еще о ролики для пробуждения выбирайте в сюжете "Утро с нами!">>>

Приятного просмотра.