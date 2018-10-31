Экономика Молдовы глазами ее жителей

До конца ноября парламент Молдовы должен рассмотреть и утвердить проект государственного бюджета страны на 2019 год. Проект главного финансового документа на следующий год почти готов – остались лишь технические моменты. В проекте государственного бюджета на 2019 год запланировано увеличение статьи доходов в соответствии с экономическим ростом в республике.