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Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

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Сколько газа Россия поставляет в Европу
© Sputnik /

Смотрите в инфографике Sputnik, какие объемы "голубого топлива" поставляет Россия в европейские страны.

"Газпром" является лидером на рынке поставок газа в Европу. По прогнозам российского Минэнерго, в ближайшие десять лет Европа может увеличить импорт российского трубопроводного газа на 100 миллиардов кубометров — за счет снижения собственной добычи и роста потребления.

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© Sputnik / Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
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На вопрос, нужен ли Европе американский сжиженный газ, лучше всего отвечает рынок.

Не нужен, и причина банальна: cжиженный газ из США почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного. Позиция МИД Германии лишь подтверждает: локомотив европейской экономики не готов политизировать газовые контракты, как это делают Польша и Литва.

Европа зависит от Москвы, поскольку та поставляет ей более половины импортируемого страной голубого топлива, причём эти объёмы, скорее всего, будут и дальше расти. А растущее влияние Кремля на мировые рынки энергетики — это риск, который европейские лидеры, возможно, ошибочно игнорировали в течение слишком долгого времени, но альтернативных вариантов у них было немного.

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Теги:
газ, Европа
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