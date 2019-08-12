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Пошел на "мокрое дело": черный кот подкараулил и наказал "конкурента" - видео

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© Facebook / Funny Animals

Игра или месть? Уже не столь важно, ролик о черном коте-пакостнике набирает просмотры и смеши пользователей Сети.

Проказник притаился и выжидает удобного момента для нападения. И вот, как только черному коту выдается такая возможность, он бежит вперед и исподтишка сталкивает рыжего соперника в воду. Тот в ужасе летит вниз.

Взъерошенный, а главное испуганный кот, выпрыгивает из пруда и улепетывает от коварного черныша, тот не отступает и бежит вдогонку.

На протяжении всего ролика эту прикольную сцену сопровождает интригующая музыка, которая внесла свою лепту и придала видео больше комичности.

Ролик набрал много откликов в социальной сети Facebook, им активно делятся, лайкают и комментируют.

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