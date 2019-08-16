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Константин Москович и Ширзад Фаталиев

"Великолепная шестерка": молдаване очень любят эти музыкальные инструменты

© Sputnik / Stringer
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Они очень разные - по размерам, технологии изготовления, способу звукоизвлечения и мелодике.

Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Ансамбль народной музыки Лаутары (Лэутарий).
© Sputnik / Е. Киблик
Кем на самом деле были лэутары, и когда появился первый молдавский оркестр

Молдаване очень любят эти инструменты и считают их своими, чуть ли не с самого начала времен, хотя многие соседние народы придерживаются того же мнения - имея в виду себя. 

Но это, в конце-концов, не главное, важнее - что каждый этнос играет на них по-разному, так как чувствует и воспринимает этот мир.

Цымбалы, кобза, чимпой, бухай, флуер, най - они могут вести сольную инструментальную партию, а могут и объединить свои звучания.

А если к ним добавляется еще и скрипку (которую молдаване тоже признают "исконно своей"), то это уже тараф - оркестр народных инструментов.

И тут начинается такое...

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