Трудоголики ЕС - кто они

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала свежий рейтинг производительности труда, рассчитанный согласно доле внутреннего валового продукта (ВВП), создаваемой одним работающим жителем за час труда.
В рейтинге 35 стран. Молдовы там нет, однако эта информация будет полезна всем трудовым мигрантам, которые едут за границу работать.
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