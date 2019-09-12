Трудоголики ЕС - кто они

Производительность труда посчитана в рейтинге, как объем ВВП, который вырабатывает каждый работающий житель страны за час работы. Подробности - смотрите в инфографике Sputnik.

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала свежий рейтинг производительности труда, рассчитанный согласно доле внутреннего валового продукта (ВВП), создаваемой одним работающим жителем за час труда.

В рейтинге 35 стран. Молдовы там нет, однако эта информация будет полезна всем трудовым мигрантам, которые едут за границу работать.

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